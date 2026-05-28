La cessione di Ederson al Manchester United per 46 milioni di euro, da parte dell'Atalanta, rischia di essere un problema anche per l'Inter. Il brasiliano è ormai a un passo dai Red Devils, nonostante una stagione in chiaroscuro, e così la Dea si ritrova ad aver già concretizzato una cessione pesante, con il campionato appena concluso. Il che significa poter programmare con calma in estate e (in chiave Inter) mettersi in una posizione di maggior forza per quel che riguarda la situazione di Marco Palestra.

Ederson-United, ripercussioni su Palestra-Inter

Come si legge sul Corriere dello Sport, "si delinea insomma uno scenario simile a quello della scorsa stagione, quando l’addio di Retegui aveva permesso alla Dea sia di monetizzare al meglio la cessione della punta sia di alzare le pretese nel momento in cui l’Inter si era presentata alla porta per avere Lookman".

L'Inter vuole Palestra a prescindere da ciò che succederà con Denzel Dumfries, nel quale contratto c'è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che ne mette a rischio il futuro in nerazzurro. Un punto a favore dell'Inter, in questa situazione, è che l'Atalanta non disputerà la Champions League e si dovrà accontentare degli introiti della Conference. Inoltre la Dea, guardando proprio a Lookman, sa di aver dovuto cedere il nigeriano a cifre inferiori lo scorso gennaio rispetto a quanto avrebbe incassato nell'estate precedente dandolo all'Inter.