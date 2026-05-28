Recentemente, e in molti si trovano assolutamente d'accordo, Hakan Calhanoglu ha indicato nel gol segnato al 46' di Inter-Roma il momento top della sua stagione. Come dargli torto dopo tutto, in quell'attimo l'Inter, al rientro dalla sosta dopo un marzo assai complicato, stava pareggiando 1-1 e soffrendo al Meazza contro la Roma. Ma quel destro da distanza siderale probabilmente ha stappato sia la partita (vinta poi 5-2 con un grandioso avvio di ripresa) sia le tensioni che si stavano accumulando nei ragazzi di Cristian Chivu. Una rete bellissima, una folgore improvvisa che ha cambiato le sorti della gara e del campionato. Un gol classico per Calhanoglu, che ha fatto del tiro da fuori una delle sue skill principali, mai come in questa stagione da quando veste la maglia nerazzurra. Non solo. L'esempio del turco è stato seguito anche dai compagni e non si tratta di una sensazione, lo dicono le statistiche.

In questa stagione, considerando tutte le competizioni disputate, l'Inter ha segnato ben 20 gol con conclusioni da fuori area. Numero significativo, considerando le stagioni precedenti:

11 nel 2021/22,

11 nel 2022/23,

8 nel 2023/24

14 nel 2024/25

20 nel 2025/26

Inter have scored 20 goals from outside the box in all competitions this season:



11 goals in 2021-22

11 goals in 2022-23

8 goals in 2023-24

14 goals in 2024-25

20 goals in 2025-26 — F.C. InterData (@Fcinterdata) May 26, 2026

Insomma, un upgrade non indifferente e non è chiaro se sia l'indicazione dalla panchina quella di calciare più spesso da fuori area, oppure una maggior fiducia dei calciatori che hanno questa qualità ma non sempre l'hanno mostrata. Probabilmente a dare una spinta a questa statistica, oltre al solito Calhanoglu, è stato il maggior minutaggio concesso a Piotr Zielinski, che legittimamente ha approfittato della fiducia e delle opportunità anche per sfoderare una delle sue armi principali, con entrambi i piedi tra l'altro. I numeri, in tal senso, parlano chiaro ed esaltano le iniziative di diversi calciatori, non tutti famosi per essere stoccatori dalla distanza:

6 gol — Calhanoglu

5 gol — Zielinski

3 gol — Dimarco

2 gol — Thuram e Sucic

1 gol — Pio Esposito e Carlos Augusto