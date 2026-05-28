Dopo la brusca seprazione con il Milan, Massimiliano Allegri è pronto a ripartire dal Napoli. Il club azzurro, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il divorzio con Antonio Conte, ha deciso di puntare con forza sull'ex rossonero, secondo le informazioni di Sky Sport in questo momento in netto vantaggio rispetto a Vincenzo Italiano (che intanto ha lasciato il Bologna con la risoluzione consensuale del contratto).

"In queste ore non si esclude che la trattativa possa subire un'accelerazione importante, con le parti al lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali - aggiunge l'emittente -. L'obiettivo del Napoli è quello di confermare l'intesa di massima trovata sulla base di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028".