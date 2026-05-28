La conquista dello Scudetto con largo anticipo ha permesso a Cristian Chivu di regalare minuti in campo anche ai più giovani, andandoli a pescare nella U23. A conferma della grande attenzione che l'allenatore romeno nutre nei confronti del vivaio, un percorso che lui stesso, da tecnico, ha svolto prima di sedersi sulla panchina della prima squadra. La Gazzetta dello Sport affronta l'argomento focalizzandosi su alcuni dei gioiellini e cercando di capire come verranno 'gestiti' nelle prossime settimane.

LUKA TOPALOVIC

Si parte da Luka Topalovic, che i tifosi meno esperti hanno scoperto a Bologna per l'assist del 3-3 ad Andy Diouf, non la partita del suo debutto in Serie A (aveva esordito la scorsa stagione a Como, ultima giornata). Lo scenario ad oggi più probabile è che resti aggregato all'Under 23 nerazzurra aumentando il proprio minutaggio in prima squadra, ma non è escluso che la dirigenza valuti magari un prestito in Serie A per coltivare più rapidamente il suo talento. Di certo rimarrà sotto l'attento controllo del club.

MATTIA MOSCONI

Stesso discorso per Mattia Mosconi, che ha giocato la sua prima partita tra i grandi in campionato all'Olimpico contro la Lazio, sfiorando persino il gol e poi ha avuto spazio contro il Verona al Meazza, provando ancora a segnare ma senza fortuna. L'esterno offensivo, classe 2007, è molto considerato sul mercato. Ma anche per lui non esiste scenario che lo porti definitivamente lontano da Milano. Il suo cartellino potrebbe rientrare nell'operazione per Tarik Muharemovic con il Sassuolo, ma in ogni caso l'Inter ne manterrebbe il controllo inserendo una clausola di riacquisto in stile Stankovic.

GLI ALTRI

Ovviamente la Cantera nerazzurra non si ferma ai due giovani sopra citati, anche altri meritano spazio per quanto hanno mostrato finora. Matteo Cocchi, per esempio, che aveva già esordito la scorsa stagione in Champions League e in questa ha giocato a gara in corso con il Venezia e dall'inizio contro il Torino, sempre in Coppa Italia, prima dell'ingresso a Bologna in campionato. Contro il Torino, dall'inizio, c'era in campo anche Issiaka Kamate, mentre al Meazza, contro il Bologna, ha assaggiato la Serie A l'attaccante Matteo Lavelli. Anche quelli che non hanno esordito con i grandi però vengono tenuti in grande considerazione e la maggior parte farà parte della U23 della prossima stagione. Altri, invece, potrebbero fare un'esperienza in prestito a un livello superiore.