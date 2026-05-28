Con il rinnovo annuale di Henrikh Mkhitaryan sempre più vicino, si riducono le possibilità che l'Inter realizzi due operazioni per degli innesti in mezzo al campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è un centrocampista vicino all'addio ed è Davide Frattesi, a cui piacerebbe tornare alla Roma, magari in uno scambio (complicato) con Manu Koné ma che più probabilmente troverà posto in Premier League, forse al Nottingham Forest che già lo voleva nella sessione invernale.

Frattesi, stagione complicata

Va sottolineato che, dopo due stagioni in cui non è partito titolare ma ha comunque messo assieme numeri di tutto rispetto (soprattutto in relazione al minutaggio), al terzo anno di Inter il centrocampista ha chiuso con zero gol e zero assist. Certamente in estate, quando ha deciso di restare in nerazzurro, si aspettava molto di più, nonostante fin da subito avesse avuto problemi legati a un'operazione di Sports Hernia.

Frattesi verso l'addio, l'Inter su Jones

Nella casella eventualmente liberata da Frattesi, l'Inter potrebbe inserire Curtis Jones, classe 2001 del Liverpool, del quale Ausilio ha parlato con il collega Richard Huges del Liverpool durante la festa a Montecarlo dell'agenzia guidata dai Pastorello. L'Inter punta a sfruttrare l'accordo col giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027, ma difficilmente i Reds lo lasceranno partire per meno di 25 milioni di euro, considerando che per Slot è un titolare. La trattativa è appena cominciata. E' comunque certo che, a questo punto, Koné e Jones diventino alternativi tra loro e non più complementari.