L'Europa parla ancora inglese. Dopo l'Aston Villa, capace di trionfare in Europa League stendendo 3-0 il Friburgo, un'altra squadra della Premier League, ovvero il Crystal Palace, è riuscito a mettere in bacheca la prima Conference League della sua storia. Lo ha fatto battendo nella finale della Red Bull Arena di Lipsia il Rayo Vallecano 1-0 grazie al gol segnato al 50' da Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che sembrava sul punto di trasferirsi al Milan nello scorso mercato di gennaio. Un'operazione sfumata sul più bello per colpa delle condizioni del ginocchio del francese. Le Eeagles, dopo un campionato anonimo chiuso al 15esimo posto, danno un senso alla stagione imponendosi fuori dai confini nazionali come non era mai successo loro prima. E vincono il terzo trofeo in due anni con Oliver Glasner dopo la FA Cup e il Community Shield.

Ora manca solo l'ultimo verdetto prima dei Mondiali, verdetto che arriverà il 30 maggio dopo la finale di Champions League tra Arsenal e PSG. I Gunners completeranno l'en-plein inglese oppure i francesi concederanno il bis dopo il trionfo di un anno fa contro l'Inter?