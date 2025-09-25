Il Cagliari annuncia un rinnovo di contratto a pochi giorni della sfida contro l'Inter, in programma sabato alle 20.45 all'Unipol Domus. Il club rossoblu rende noto il prolungamento fino al 30 giugno 2030 di Nicolò Cavuoti, giovane centrocampista abruzzese classe 2003 reduce dalla gioia del gol in prima squadra arrivato nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 19:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
