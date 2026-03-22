Oltre al punto di domanda sulla presenza di Alessandro Bastoni, Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con un altro potenziale forfait in difesa in vista dei playoff Mondiali: Gianluca Mancini, infatti, ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro durante Roma-Lecce che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca all'intervallo. Nelle prossime ore, riporta Sky, si capirà meglio l'entità del problema del centrale giallorosso. Per la cronaca, dopo la sosta, a Pasqua, ci sarà Inter-Roma, a San Siro.