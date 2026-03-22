"Siamo 1-0, siamo contenti di questo risultato. Dobbiamo stare più concentrati. Siamo molto forti, dobbiamo vincere questa partita". Così Yann Bisseck, parlando a DAZN, prima di tornare in campo per il secondo tempo di Fiorentina-Inter. 

Sezione: Focus / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 21:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.