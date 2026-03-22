L'Inter starebbe studiando soluzioni alternative all'U-Power Stadium di Monza come casa dell'Under 23 nerazzurra in vista dela prossima stagione. Con il contratto in scadenza per l'utilizzo dell'impianto brianzolo, troppo 'grande' a giudicare dalla scarsa affluenza di pubblico per le gare interne della squadra di Stefano Vecchi, il club milanese potrebbe decidere di spostarsi all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, impianto che era già stato preso in considerazione lo scorso anno. Lo riporta Primasaronno.it, specificando che, per ora, non ci sono conferme ufficiali, anche se la vicinanza con Appiano Gentile e il buon rapporto con la Varesina potrebbero giocare un ruolo in questa scelta.