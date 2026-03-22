Un crocevia importante, su un campo che negli ultimi anni è stato foriero anche di brutte sorprese per l’Inter; ma una gara da vincere per poter arrivare alla sosta con maggiore serenità mantenendo le distanze dalle sempre agguerrite inseguitrici. Aleksandar Kolarov, capo allenatore per una sera dell’Inter vista la squalifica di Cristian Chivu, presenta ai microfoni di DAZN questo match contro la Fiorentina.

Come ha vissuto questa settimana prima del debutto da capo allenatore?

“Sono abbastanza tranquillo, è vero che è la prima volta da solo ma sono abbastanza tranquillo. Sono fiducioso vedendo la squadra in settimana, loro ci trasmettono serenità”.

Lei è lo psicologo del gruppo, ha grande confidenza con loro. Come sta mentalmente questa squadra?

“La squadra sta benissimo, vogliamo e cerchiamo di fare una grande partita stasera. Dopo l’Atalanta penso sia un caso chiuso, sono capitate varie cose durante il campionato ma la squadra è in ripresa. Ci siamo allenati benissimo in settimana e vogliamo fare una grande gara, la Fiorentina è in ripresa ma noi vogliamo dire la nostra”.

Cosa vi piacerebbe vedere in questa partita? Dove avete lavorato maggiormente per ritrovare gli automatismi un po’ persi?

“Vero, nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi. Ma stasera vogliamo fare una partita aggressiva, stasera è una grande occasione per tornare a fare bene come tutto l’anno”.