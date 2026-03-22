In attesa della riunione tecnica, in cui Cristian Chivu comunicherà al gruppo l'undici titolare che scenderà in campo stasera in occasione di Fiorentina-Inter, Sky Sport prova ad anticipare le scelte del tecnico romeno, che sarà sostituito da Aleksandar Kolarov in panchina dopo la squalifica presa contro l'Atalanta. In attacco, Pio Esposito dovrebbe far coppia con Marcus Thuram , mentre in mezzo potrebbe tornare titolare Hakan Calhanoglu, con Piotr Zielinski che tornerebbe nel ruolo originario di mezzala. 

Sezione: Focus / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 18:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.