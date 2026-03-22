Crisi nera per l'Inter U23, che non vince più: con la sconfitta di oggi per 1-2 contro la Dolomiti Bellunesi sono dieci le gare di fila senza vittoria. La squadra di Vecchi ha sofferto in particolare le ripartenze degli ospiti, andando in svantaggio al 17' con un gran gol di Clemenza. Fondamentale nella prima frazione Calligaris, per limitare i danni e consentire all'Inter U23 di chiudere sotto soltanto 0-1 il primo tempo: diverse parate importanti infatti per l'estremo difensore nerazzurro, su Marconi e Mignanelli. Nella ripresa l'Inter ha creato poco, con il raddoppio di Mondonico su corner al 70'. Nel finale il gol di Cinquegrano, al 93', ha momentaneamente riacceso le speranze interiste. Non è bastato per trovare il pari. Ora l'Inter U23 scivola al dodicesimo posto in classifica, con la vittoria che manca addirittura da fine gennaio.

IL TABELLINO

INTER-DOLOMITI BELLUNESI 1-2

Marcatore: Clemenza (17'), Mondonico (70'), Cinquegrano (90'+3)

INTER (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia (dal 28' Stante), Alexiou; Kamaté, Topalovic, Fiordilino, Bovo (dal 68' Zuberek), Amerighi (dall'86' Cocchi(; La Gumina (dal 46' Berenbruch), Lavelli (dal 68' Iddrissou).

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, David, Mosconi, Kaczmarski.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Kamaté (11')

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Trabucchi (dal 68' Tavanti), Gobetti, Mondonico; Lattanzio (dall'88 Dias), Burrai, Cossalter, Mignanelli (dall'88 Agosti), Migliardi; Marconi (dal 57' Vacca), Clemenza (dal 57' Toci).

A disposizione: Abati, Zecchi, Brugnolo, Petito, Olonisaki, Masut.

Allenatore: Andrea Bonatti.

Ammoniti: Mondonico (58'), Cossalter (90'+1)

Arbitro: Spina (sez. di Barletta)

Assistenti: Lombardi, Scipione

Quarto ufficiale: Aloise

Operatore FVS: Turra

RIVIVI IL LIVE

19.24 - Finisce qui: la Dolomiti Bellunesi passa a Monza 1-2.

IL GOL - Cross dalla destra e Cinquegrano è in ottima posizione: il difensore nerazzurro schiaccia a terra e gol dell'1-2.

90'+3 - GOOOOL DELL'INTER! CINQUEGRANO! Incornata vincente e 1-2.

90'+2 - Punizione battuta da Cocchi: la barriera devia sopra la traversa.

90'+1 - Cossalter ferma Zuberek con una trattenuta vistosa: giallo giusto.

90' - Sei di recupero.

88' - Cambi Dolomiti, ultimi due: escono Lattanzio e Mignanelli, entrano Agosti e Dias.

86' - Esce Amerighi per Cocchi, ultimo cambio per Vecchi.

85' - Ci prova l'Inter con Alexiou al volo da fuori: tiro deviato in corner.

80' - Spenta ora l'Inter U23, che nonostante i tanti giocatori offensivi in campo non riesce a creare l'occasione giusta per tornare a un gol di distanza dalla Dolomiti.

73' - Mignanelli se lo divora in contropiede, calciando malissimo: ora traballa pericolosamente l'Inter U23.

IL GOL - Bel cross su angolo battuto corto da parte della Dolomiti con Mignanelli. Sul secondo palo Mondonico brucia Stante e di testa mette in porta il gol dello 0-2.

70' - Gol di Mondonico. Su angolo segna lui, 0-2.

68' - Confermata la decisione di campo. Cambi intanto da entrambe le parti: l'Inter sostituisce Bovo e Lavelli per Zuberek e Iddrissou, nella Dolomiti invece Tavanti per Trabucchi.

65' - FVS al lavoro per verificare la posizione dell'attaccante della Dolomiti.

64' - Toci segna lo 0-2, ma è tutto fermo: si trovava in offside.

58' - Ammonito Mondonico, fallo su Amerighi.

57' - Doppio cambio Dolomiti Bellunesi: esce Clemenza per Toci e Marconi per Vacca.

56' - Berenbruch ci prova in contropiede, servito da Topalovic: mancino centrale, Consiglio è concentrato e la fa sua.

54' - Grande stacco di Lavelli sul cross di Alexiou: blocca ancora Consiglio.

52' - Occasione Inter con Lavelli. Sul suggerimento di Topalovic l'attaccante nerazzurro gira in qualche modo. Conclusione debole e Consiglio blocca.

49' - Contropiede di Marconi, che mette a sedere Stante ma perde il tempo per calciare: era un'ottima occsaione per la Dolomiti.

49' - Mignanelli ci riprova: Calligaris questa volta non è perfetto ma blocca in due tempi.

18.32 - Via alla ripresa all'U-Power Stadium!

18.31 - Squadre in campo per la ripresa. Non c'è La Gumina: sarà lui a fare spazio a Berenbruch, 3-4-2-1 quindi per Vecchi.

18.30 - Entrerà subito Berenbruch, da capire per chi. Ha già tolto la casacca il centrocampista classe 2005.

Pessimo primo tempo per l'Inter U23: 0-1 per la Dolomiti Bellunesi dopo 45'. I nerazzurri han creato pochissimo e devono ringraziare un Calligaris in stato di grazia per lo svantaggio di un singolo gol. Per battere il portiere nerazzurro è servito un golazo da fuori di Clemenza, che ha calciato sotto l'incrocio al 17'. Provvidenziale invece Calligaris su Mignanelli, in due occasioni, e su Marconi. L'Inter ha sofferto particolarmente le transizioni della squadra di Bonatti, commettendo poi troppi errori tecnici nell'ultimo terzo di campo. Servirà ben altro per rimettere in carreggiata la gara. Da segnalare infine l'infortunio di Prestia, che ha abbandonato il terreno di gioco al 28': al suo posto Stante.

18.17 - Duplice fischio: intervallo, avanti la Dolomiti 0-1.

45' - Due di recupero.

42' - Ci prova da lontanissimo Topalovic: tutto facile per Consiglio. Scarseggiano ora le idee dei nerazzurri.

35' - Che occasione per Mignanelli: il centrocampista ospite sfugge a Bovo, che non riesce a fermarlo, dopo il liscio di Cinquegrano. In area di rigore temporeggia, forse troppo, prima di calciare. Salva sulla linea Stante, con la collaborazione ancora di Calligaris.

34' - Tira da fuori Mignanelli, blocca ancora Calligaris.

28' - Non ce la fa il capitano nerazzurro: entra Stante. Fascia che passa sul braccio di Kamaté.

26' - Gran mancino di Marconi sugli sviluppi di corner, agilissimo ad andare giù Calligaris, che salva ancora l'U23. Sarà nuovamente angolo. E' però rimasto a terra Prestia, in campo lo staff nerazzurro.

26' - Bel contropiede della Dolomiti, che in campo aperto è sempre pericolosa. Marconi calcia, Alexiou devia, sarà corner.

19' - Lavelli serve a rimorchio Topalovic, che calcia male: tutto fermo però, Lavelli era in fuorigioco.

IL GOL - Situazione sporca in mezzo al campo e palla che finisce a Clemenza, con l'Inter scoperta. Il numero 10 ospite porta palla per una decina di metri e poi calcia: tiro fortissimo e sotto l'incrocio, che batte un incolpevole Calligaris e porta in vantaggio la Dolomiti.

17' - Gol della Dolomiti Bellunesi: Clemenza calcia da fuori ed è un bolide sotto l'incrocio, 0-1.

11' - Erroraccio di Bovo con un passaggio in orizzontale e Kamaté è costretto a spendere il fallo: giallo per l'esterno destro nerazzurro.

10' - Altro destro da fuori di Topalovic: alza sopra la traversa Consiglio. Il tiro era potente ma molto centrale, con l'estremo difensore che ha visto partire la sfera.

6' - Schema che porta al tiro di Topalovic da fuori. Ancora la respinta della difesa ospite.

6' - Inter che risponde con Kamaté. Il cross dalla sinistra viene sporcato e finisce sui piedi del francese, che prova di destro da posizione defilata. Respinge bene Consiglio, poi La Gumina ribatte ma trova l'opposizione della difesa, sarà corner.

2' - Grande occasione subito per la Dolomiti. Lattanzio crossa dalla destra, Cossalter spizza e Mignanelli si trova sui piedi la palla del possibile 0-1. Impatto con il pallone non perfetto, Calligaris tocca ma non basta per fermare la palla indirizzata verso la porta. Ci pensa Alexiou a salvare tutto sulla linea.

17.30 - Fischia l'arbitro Spina: è iniziata Inter-Dolomiti Bellunesi!

17.27 - Squadre in campo, Inter in nerazzurro e Dolomiti in bianco con dettagli verde scuro.

L'Inter U23 continua la sua rincorsa ai play-off nel girone A di Serie C ospitando la Dolomiti Bellunesi, nella gara valida per la 33esima giornata. La squadra di Vecchi sta attraversando un momento difficile, con la vittoria che manca da nove partite consecutive. Oggi all'U-Power Stadium la possibilità di tornare ai tre punti contro la Dolomiti, che al contrario vuole allungare sulla zona calda della classifica. Vecchi sceglie il tandem La Gumina-Lavelli in attacco, mentre a sinistra Cocchi lascia spazio ad Amerighi. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 17.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia (dal 28' Stante), Alexiou; Kamaté, Topalovic, Fiordilino, Bovo (dal 68' Zuberek), Amerighi (dall'86' Cocchi(; La Gumina (dal 46' Berenbruch), Lavelli (dal 68' Iddrissou).

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, David, Mosconi, Kaczmarski.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Kamaté (11')

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Trabucchi (dal 68' Tavanti), Gobetti, Mondonico; Lattanzio (dall'88 Dias), Burrai, Cossalter, Mignanelli (dall'88 Agosti), Migliardi; Marconi (dal 57' Vacca), Clemenza (dal 57' Toci).

A disposizione: Abati, Zecchi, Brugnolo, Petito, Olonisaki, Masut.

Allenatore: Andrea Bonatti.

Ammoniti: Mondonico (58'), Cossalter (90'+1)

Arbitro: Spina (sez. di Barletta)

Assistenti: Lombardi, Scipione

Quarto ufficiale: Aloise

Operatore FVS: Turra