In vista della sfida tra Fiorentina e Inter, l’ex attaccante viola Alessandro Diamanti ha analizzato il momento della squadra toscana ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle difficoltà e sui segnali di crescita: "Per la Fiorentina sarà una partita difficile”, ha spiegato Diamanti, evidenziando il valore dell’avversario ma anche i progressi dei viola: “Finalmente ha capito di dover lottare per salvarsi giocando in maniera diversa. Cambiare testa durante la stagione non è facile, ora sta andando un po’ meglio”.

Secondo l’ex fantasista, il percorso di crescita passa soprattutto da un cambio di mentalità, elemento non semplice da sviluppare in corso d’opera ma fondamentale per affrontare il finale di stagione.

Sulla gara contro l’Inter, Diamanti si aspetta comunque spettacolo: “Sarà una bella partita”, ha detto, allargando poi il discorso alla lotta salvezza, definita sempre più aperta e interessante.

Infine, un riferimento alla recente vittoria contro la Cremonese, considerata un passaggio chiave: “Ha reso tutto più affascinante”, ha concluso, sottolineando come il successo abbia ridato fiducia e rilanciato le ambizioni della Fiorentina nella corsa per la permanenza in categoria.