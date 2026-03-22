Basta un gol di Robinio Vaz alla Roma per avere ragione del Lecce nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Dopo l'amara eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, la squadra di Gian Piero Gasperini porta a casa tre punti d'oro in chiave corsa Champions League che le permettono di agganciare in classifica la Juve (avanti per gli scontri diretti) e restare a -3 dal quarto posto occupato dal Como. Per i salentini uno stop che pesa, visto che tornano terzultimi a pari merito con la Cremonese, ieri vittoriosa a Parma alla prima di Marco Giampaolo. 

Sezione: News / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 20:06
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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