I 27 giocatori della Nazionale italiana convocati per i playoff Mondiali da Gennaro Gattuso stanno arrivando alla spicciolata a Coverciano. Nelle scorse ore, nel quartier generale azzurro è stato avvistato Alessandro Bastoni, le cui condizioni per la semifinale di giovedì contro l'Irlanda del Nord andranno verificate, visto che il difensore è ai box perché non ha ancora smaltito del tutto la botta alla tibia presa nel derby di Milano di due domeniche fa. Stasera, ovviamente, Bastoni salterà Fiorentina-Inter, al contrario di tutti gli altri nerAzzurri, che poi raggiungeranno il ritiro da domani. Lo riporta Sky Sport.

Sezione: Focus / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 19:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.