I 27 giocatori della Nazionale italiana convocati per i playoff Mondiali da Gennaro Gattuso stanno arrivando alla spicciolata a Coverciano. Nelle scorse ore, nel quartier generale azzurro è stato avvistato Alessandro Bastoni, le cui condizioni per la semifinale di giovedì contro l'Irlanda del Nord andranno verificate, visto che il difensore è ai box perché non ha ancora smaltito del tutto la botta alla tibia presa nel derby di Milano di due domeniche fa. Stasera, ovviamente, Bastoni salterà Fiorentina-Inter, al contrario di tutti gli altri nerAzzurri, che poi raggiungeranno il ritiro da domani. Lo riporta Sky Sport.