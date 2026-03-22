E' Davide De Gea il primo a presentarsi ai microfoni di DAZN per anticipare i temi di Fiorentina-Inter: "Arriviamo con fiducia alla partita, è vero che abbiamo fatto punti importanti in campionato nelle ultime settimane e che abbiamo fatto bene in Conference, ma sappiamo che oggi affrontiamo la miglior squadra in Serie A in questo momento. Dovremo fare una gara quasi perfetta per prendere punti", dice il portiere spagnolo.

Che Inter vi aspettate?

"E' passato tanto dal match d'andata, sappiamo che è l'Inter è una squadra molto offensiva, che crea molte occasioni. Dovremo essere perfetti difensivamente per non prendere gol. Poi davanti dobbiamo sfruttare le occasioni, sperando che gli attaccanti facciano bene. Per me queste sono le partite più belle".

Un bilancio personale.

"Difficile, è stata una stagione che nessuno si aspettava. Ma il calcio e la vita sono così, dobbiamo stare uniti. Oggi è una bella partita, speriamo di portare a casa punti per i tifosi".