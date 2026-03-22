L'Inter scenderà in campo al Franchi per sfidare la Fiorentina, nella gara che chiuderà il 30esimo turno di Serie A, indossando la seconda maglia,  completamente bianca con motivi e dettagli in diverse tonalità di blu. Ecco il video girato nello spogliatoio dei nerazzurri, pubblicate sul profilo X del club: 

Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 19:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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