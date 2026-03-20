Sono attesi oltre 20mila spettatori allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per Fiorentina-Inter, gara in programma domenica sera, con fischio d'inizio alle 20.45. Come si legge su La Nazione, la prevendita dei biglietti è andata bene nel corso della settimana, tanto che si può ipotizzare che possa essere battuto il record di presenze stagionali centrato contro la Juventus, a novembre (22.346 spettatori). 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 19:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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