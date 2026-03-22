Da un po' di tempo a questa parte, l'Inter sembra aver disperso l'energia offensiva che aveva grazie soprattutto al suo capitano, Lautaro Martinez, ai box da un mese dopo l'infortunio accusato a Bodo. Un'assenza che pesa nell'economia del gioco dei nerazzurri, ma che non dà tutte le spiegazioni su questo calo di rendimento degli attaccanti, secondo Hernanes: "Dipende più da Thuram, è assente da un po' di tempo. Il problema non è l'assenza di Lautaro, ma il rendimento dei suoi compagni che è calato", le parole del Profeta a DAZN.