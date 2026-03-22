Il difensore nerazzurro Manuel Akanji presenta così a Inter TV la sfida contro la Fiorentina: “È una sfida molto importante, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Vogliamo vincere e andare alla sosta con delle sensazioni migliori. La Fiorentina è una squadra che sta facendo punti, sta facendo bene in Conference League. Non sarà facile, loro vorranno fare bene contro una squadra forte davanti ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è andare alla sosta con i tre punti, sarebbe la cosa migliore”.