Manuel Akanji è il giocatore dell’Inter chiamato ad esprimersi alla vigilia della gara del Franchi contro la Fiorentina. Ecco cosa afferma ai microfoni di DAZN il difensore elvetico:

Che messaggio vi ha lasciato Chivu? Quanta differenza fa non avere il mister in panchina?

“Non so, siamo noi che giochiamo. Ci sarà Kolarov, prenderà lui le decisioni. Vedremo”.

Quanto sarà importante vincere prima della sosta?

“Assolutamente importante, dopo le ultime due partite dovremo vincere. Pensiamo anche al clean sheet perché dobbiamo lasciare ai giocatori più tecnici la possibilità di poter giocare al meglio. Speriamo di poterlo fare”.

Ai Mondiali potrebbe esserci Italia-Svizzera se gli Azzurri si qualificassero.

“Spero che l’Italia si qualifichi, non vedo l’ora di giocare contro di loro. Spero possano farcela”.