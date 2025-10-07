Oggi, in tutte le librerie e negli store online, c'è stato il lancio de 'La mia vita sempre al centro', libro scritto da Henrikh Mkhitaryan con il giornalista Alessandro Alciato per ripercorrere la vita e la carriera dell'armeno. In una delle anticipazioni che iniziano a circolare spicca il racconto della prima chiamata ricevuta dal direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, per convincerlo a vestire il nerazzurro.

L'ex Dortmund e United viene contattato dal dirigente dopo la fine del suo primo anno alla Roma. "Si è fatto sentire poco dopo il pareggio contro lo Spezia - racconta Miki -. Ero già a Montecarlo in vacanza. «Miki, vorremmo venissi da noi, a Milano». «Grazie per questo atto di stima. Io entro il 31 maggio, quindi nei prossimi giorni, dovrò decidere se continuare a Roma oppure no». «Dovresti aspettare, prima di poterti prendere devo vendere due giocatori». Erano Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. «Direttore, e se vi dico sì e poi voi non li vendete? Resto senza squadra...». «Li venderemo sicuramente, ti chiediamo di avere pazienza». «Preferirei di no, non voglio correre il rischio di rimanere senza la Roma e senza di voi, nel caso alla fine non dovessero partire quei due calciatori. Facciamo così: resto alla Roma un altro anno e poi ne riparliamo»". E alla fine così fu. Il resto è storia recente.