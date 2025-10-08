Ancora un gol per Lautaro Martinez, andato a segno nelle ultime tre gare tra campionato e Champions League mettendo a referto cinque reti in sette partite totali in questo avvio stagionale. Numeri che non lasciano dubbi ai bookmakers che puntano sul capitano dell'Inter per il miglior marcatore del campionato italiano. Il titolo di capocannoniere per l'argentino è dato a 4 su Sisal. Il Toro è seguito a 6 dal compagno Thuram e a 9 dal napoletano Hojlund e Kean della Fiorentina.

Capocannoniere ma non solo perché secondo i bookies, l'attaccante dell'Inter ha tutte le carte in regola per essere eletto a fine stagione, MVP dell'anno. Il premio a Lautaro di miglior giocatore della manifestazione è dato in lavagna a 5, con Kevin De Bruyne del Napoli che lo insegue a quota 6. Completano il podio, tutti a 7,50, Christian Pulisic del Milan, Nico Paz del Como e Riccardo Orsolini del Bologna.