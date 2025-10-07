Brutte notizie per il Napoli. La squadra di Conte nelle prossime settimane sarà infatti costretta a rinunciare a Stanislav Lobotka: il centrocampista lascia il ritiro della Slovacchia dopo essersi sottoposto agli esami per l'infortunio rimediato domenica contro il Genoa. Il sito della Federcalcio slovacca riferisce in un comunicato che "i risultati non sono stati soddisfacenti - si legge nella nota -. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo".

Lobotka farà quindi ritorno a Napoli per altri accertamenti: secondo l'ANSA lo stiramento muscolare dovrebbe tenerlo ai box per circa un mese e portarlo di conseguenza a saltare il big match contro l'Inter del prossimo 25 ottobre.