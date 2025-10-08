"In Italia c’è molta meno qualità. Mi piacciono Napoli e Milan, ma occhio all’Inter per lo scudetto. E c’è pure la Roma di Gasperini che mi incuriosisce parecchio". Così Totò Di Natale, intervistato oggi da Tuttosport, parla della corsa scudetto in un'intervista rilasciata per l'edizione odierna.

"La Juve? No, non la vedo pronta per lottare per il tricolore. Ma ha i mezzi per arrivare in Champions League e pure per fare molto bene in Europa: i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal non sono da buttare", ha proseguito l'ex attaccante.