"A mio parere, l’Inter ha un attacco più forte rispetto a quello della passata stagione, quando alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava che facessero", ha detto l'ex portiere, Alberto Fontana a News.superscommesse sulla squadra di Cristian Chivu. "Per quest’anno, la società è stata molto coraggiosa a dare fiducia a un ragazzo giovanissimo che si chiama Francesco Pio Esposito; si è presentato con grande personalità e ha realizzato anche un goal a Cagliari piuttosto pesante. Sta vivendo con grande entusiasmo e crescendo piuttosto bene, per cui l’Inter sta ponendo le basi per un ricambio generazionale che lascia ben sperare".

Sulla lotta scudetto:

"Insieme al Napoli, ha la rosa più attrezzata per contendersi lo scudetto, anche se la presenza della Champions League inciderà non poco per entrambe sul dispendio di energie. Basta vedere cosa è accaduto all’Inter nell’ultimo mese della passata stagione, quando era arrivata allo sprint finale con tre traguardi da raggiungere, ma ha pagato un crollo psicofisico piuttosto massiccio".