"Finora il Napoli non ha avuto gare difficili tranne il Milan ma qualche vittoria è arrivata comunque in modo casuale in questo campionato", ha detto Stefan Schwoch a Televomero, dove ha poi parlato anche di Milan e Inter.

"In questo momento Leao abbassa le chance del Milan. È forte come pochi ma quest’anno non ha fatto mai quello step decisivo" ha continuato prima di parlare brevemente della squadra di Chivu, mostrando ottimismo: "Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative davanti, ora invece sì. Io in alternativa al Napoli però metto il Milan fino alla fine perché ha una buonissima squadra ed ha un allenatore abituato a fare quello".