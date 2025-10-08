Zlatan Ibrahimovic, ex giocatore di Inter e Milan e attuale dirigente rossonero, è stato ospite d'onore del Football Leaders Forum, evento tenutosi nella due giorni dell'assemblea della EFC a Roma. Nelle parole di Ibrahimovic, un commento sulla nuova Champions League: "È straordinaria, anche i club più piccoli si divertono. Bisogna entrarci però. Troppe partite? I giocatori vogliono giocare il maggior numero di gare, e le rose a 25 consentono le rotazioni. E poi i tifosi vogliono vedere le partite, non gli allenamenti. Finché il calendario è gestibile e viene garantita la salute degli atleti, va bene così".

Lo svedese si dice favorevole anche al VAR: "Ben venga se aiuta gli arbitri. L'importante è usarla bene e che non si perda troppo tempo". Tornando al suo passato, Ibra ha rivelato che, a un certo punto, avrebbe potuto trasferirsi in un'altra squadra italiana: "Ma non faccio il nome sennò si arrabbia un mio amico che è dell'altra squadra della stessa città e mi deve dare un passaggio"