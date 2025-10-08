La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani con il futuro della difesa. “Comanda Akanji. Il difensore si è preso l’Inter. Sarà riscattato, il dopo Acerbi è già cominciato”.

Spazio anche a un’intervista esclusiva a Rabiot: “Milan, sei un mito. Scudetto? Il Napoli è favorito, però anche noi lotteremo”.