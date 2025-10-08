Uefa e A22 stanno lavorando a un nuovo format della Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera le parti, in passato scontratesi per via del tentativo di lanciare la Superlega, si sono incontrate più volte negli ultimi mesi con un nuovo obiettivo: cambiare la massima competizione europea per club.

Le 36 partecipanti verrebbero divise in due fasce da 18, ma le prime otto della fascia con il ranking Uefa più alto andrebbero direttamente agli ottavi. I diritti tv non andrebbero ai broadcaster ma a Unity, piattaforma streaming dedicata con minori costi per gli spettatori e un aumento degli introiti pubblicitari. La nuova Champions sarebbe pronta per il 2027, quando termineranno i contratti tv in essere.

I rischi del nuovo modello sarebbero legati a un impoverimento delle leghe domestiche e dall'aumento della forbice di guadagno tra pochi grandi club che partecipano alla Champions e chi ne resterebbe escluso.