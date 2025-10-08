Hanno fatto discutere le immagini circolate in rete dove l'allenatore del Galatasaray Okan Buruk e il vicepresidente Abdullah Kavukcu si sono fatti immortalare all'interno del ristorante milanese di Salt Bae, il Nusret. Questo perché nello stesso locale è stato ospite in questi giorni anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu; una coincidenza che ha fatto partire la ridda di voci circa un ritorno di fiamma del club di Istanbul verso il giocatore nerazzurro.

Secondo èerò quanto riportato dal giornalista del quotidiano Milliyet, Nevzat Dindar, i portavoce del Galatasaray hanno fatto chiarezza prima rispondendo: "Da dove arriva questa notizia?", per poi spiegare che non c'è stato alcun incontro con Calhanoglu.