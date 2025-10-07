L'estate 2026 vedrà un'Inter molto attiva sul mercato dei difensori, secondo Tuttosport. Acerbi e De Vrij sono entrambi in scadenza e potrebbero lavorare, per questo la dirigenza sta lavorando ai sostituto. Tanti nomi nel mirino: da Ordonez del Bruges al vecchio pallino Oumar Solet dell'Udinese fino a Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg.
Non solo: ci sarebbero nei radar altri due nomi, entrambi del Sassuolo. Il primo è Jay Idzes, già seguito lo scorso anno al Venezia. Il secondo è Tarik Muharemovic, che nelle ultime settimane ha stregato l'Inter. In sei giornate di campionato ha vinto due volte il premio di migliore in campo. La Juventus vanta sul bosniaco il 50% sulla rivendita.
Sezione: Focus / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 09:10
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
