Il terzino sinistro Carlos Augusto, alla sua seconda convocazione per la Nazionale brasiliana sotto la guida di Carlo Ancelotti, in un'intervista rilasciata a CBF TV alla vigilia delle amichevoli con Giappone e Corea del Sud ha parlato delle sue aspettative per il futuro e ha commentato la lotta per un ruolo nel settore in cui gioca: "La mia è una posizione difficile da trovare, qui e in tutto il mondo, e abbiamo molti giocatori di qualità. Credo che la competizione faccia bene a tutti. Aumentando la competizione tra di noi, è meglio per la nazionale e per noi se diamo il massimo. Essere versatile mi aiuta molto con l'Inter. Giocare più di un ruolo mi offre più opportunità e possibilità all'interno della Nazionale e del club. È una cosa positiva, e mi sono allenato molto per riuscire a giocare bene in entrambi i ruoli".

Carlos Augusto non scende in campo con la maglia verdeoro da ormai due anni, all'epoca di Fernando Diniz: "Certo, è il sogno di ogni giocatore rappresentare sempre la nostra nazionale, e alla fine sono arrivato con lui. Poi sono stato via per un anno e mezzo e sto lavorando sodo per continuare ad essere convocato. Ed è fantastico avere questa fiducia; penso che sia il risultato di un duro lavoro, quindi spero sempre di dare il massimo nel club e nella mia vita quotidiana qui per rappresentare al meglio il nostro Paese".