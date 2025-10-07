L'ex allenatore Ottavio Bianchi, che in carriera ha guidato Roma e Napoli, oggi in vetta al campionato di Serie A è stato intervistato all'interno dell'edizione odierna de Il Messaggero esprimendo la propria gioia per il primato di due squadre del Centro-Sud: "Finalmente. Di solito si è abituati a vedere il predominio delle squadre del nord, quando le protagoniste sono squadre in cui ho militato, mi fa sempre molto piacere. Anche se in quelle del nord ci sono stato".

Ma le due squadre hanno le carte in regola per rimanere al vertice? "Sì, anche perché le altre sono in grave difficoltà. Anche se adesso è presto, il Napoli ha già consolidato mentre la Roma è sopra le attese perché di solito il primo anno trovi difficoltà. Invece, sembra che Gian Piero Gasperini sia lì già da tempo e questa è una grande abilità".