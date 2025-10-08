Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano offre aggiornamenti sull'interese palesatosi negli ultimi giorni di mercato da parte dell'Inter per Noah Atubolu, portiere del Friburgo rivelazione di questo avvio di Bundesliga. Rivelando che il giocatore è monitorato già da un paio di anni dal club nerazzurro e che il neo nazionale tedesco non è l'unico nell'elenco degli estremi difensori sotto osservazione: tra i vari nomi c'è anche quello di Elia Caprile del Cagliari, prefigurando un investimento nel ruolo nel 2026. In questo momento non c'è un'operazione Atubolu attivata, ma il sondaggio è iniziato.