L'impatto di Manuel Akanji col mondo Inter è stato eccezionale, tant'è vero che - come conferma la Gazzetta dello Sport - più passano le partite e più dentro al club cresce la sensazione che quell’assegno da 15 milioni per riscattare il difensore svizzero dal Manchester City potrà essere staccato a fine stagione.

E i numeri confermano la percezione visiva del suo contributo: tre delle quattro partite chiuse senza subire gol sono sbocciate da quando Akanji si è unito ad Acerbi (o De Vrij) e Bastoni, mentre Chivu lo ha eletto intoccabile in tempi record, risultando il difensore che ha giocato più di tutti (473 minuti tra A e Champions). E occhio al futuro: lo svizzero, esattamente come in nazionale, potrebbe anche ricoprire il ruolo di centrale, andando a sopperire nelle prossime stagioni agli adii di Acerbi e De Vrij, rispettivamente 38 e 34 anni. "Il 30enne Akanji incarna il profilo ideale per un passaggio di consegne ad altissimo livello - si legge -. A riscatto dal City ovviamente esercitato: comunque vada la stagione, il presidente Marotta, il ds Ausilio, la proprietà e lo stesso Chivu di fatto hanno già deciso".

