Sabato 18 ottobre, giorno di Roma-Inter, saranno passati 18 giorni dall'infortunio subito da Marcus Thuram nel secondo tempo del match contro lo Slavia Praga. Ebbene - secondo la Gazzetta dello Sport - il francese sta facendo di tutto per tornare a disposizione di Chivu già per quella data, accelerando il processo di guarigione della coscia sinistra, vittima di una lesione di "basso grado".

Thuram, ovviamente, è rimasto a Milano per curarsi e non ha potuto rispondere alla chiamata della Francia. Nessuna fretta: tra qualche giorno ci saranno nuovi esami per capire l'evoluzione del problema e, dopo l'amichevole con l'Atletico a Bengasi e dopo il weekend libero, Chivu lo verificherà con calma all'alba della settimana che porterà alla partita dell'Olimpico. "Thuram sarà convocato solo quando darà garanzie fisiche e atletiche, per evitare il più pericoloso degli autogol: la ricaduta, che potrebbe lacerare la fibra ancora più in profondità. Quindi l’obiettivo è stabilito. Che poi si possa realizzare dipenderà da come il robusto corpo di Thuram reagirà alle terapie, ai massaggi e alle prime sgambate sul campo", sottolinea la rosea.

Ad ogni modo - come spiega ancora la Gazzetta - la grande paura, lo stop di un mese che avrebbe costretto Marcus a saltare anche la trasferta a Napoli, è svanita.E se le alternative Bonny ed Esposito lasciano il tecnico romeno tranquillo, è chiaro che riavere anche il miglior Thuram sarebbe oro.