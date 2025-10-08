Sommer, 37 anni a dicembre e con il contratto in scadenza, continuerà a essere il punto di riferimento dell'Inter di oggi. Ma l'alternanza con Martinez fa capire che il club sta già pensando al futuro e allora bisogna capire se sarà proprio lo spagnolo a raccogliere l'eredità dello svizzero oppure no.

Finora Chivu ha alternato i due portieri, cercando anche di prevenire eventuali allarmi in caso di assenza dell'ex Bayern, trovando a disposizione già un portiere rodato. Ma per il futuro? Cosa accadrebbe in caso lo spagnolo non desse le certezze sperate? "Al di là della fiducia che non è venuta meno, è un’eventualità che non può essere trascurata - speiga il Corsport -. Dovesse concretizzarsi uno scenario del genere, l’Inter dovrebbe muoversi su un nuovo portiere. A oggi, un vero e proprio candidato non può essere identificato. Qualche rumor, però, comincia a circolare. L’ultimo rimbalza dalla Germania (da Sky Dutschland in particolare) e riguarda Noah Atubolu, 23enne estremo difensore del Friburgo, specialista nel parare i rigori e appena convocato nella nazionale maggiore tedesca. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma ha anche una clausola rescissoria che si aggirerebbe sui 15-16 milioni: non un prezzo esorbitante, evidentemente. E, infatti, anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe messo sulle sue tracce".