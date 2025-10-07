Intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro della Nazionale danese, l'ex centrocampista dell'Inter oggi al Wolfsburg, Christian Eriksen, ha espresso parole al miele sul connazionale e compagno con la Danimarca approdato al Napoli, Rasmus Hojlund: "Sono davvero felice per Rasmus. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato forte mentalmente, lavora sodo e dà tutto in campo, quindi è fantastico che ora stia segnando" ha detto sull'attaccante ex Atalanta, orbitato anche in ottica Inter prima di firmare poi con il Napoli dopo l'infortunio dell'ex compagno di Eriksen, Lukaku.