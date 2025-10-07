La scelta della Lega Serie A di far giocare la sfida di campionato tra Milan e Como a Perth non trova d'accordo Adrien Rabiot. Intervistato da Le Figaro, il centrocampista rossonero si esprime contrariamente riguardo l'ultima mossa di Via Rosellini: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".
Sezione: Il resto della A / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 21:52
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
