Il Barcellona torna nei ranghi di European Football Clubs, il nuovo nome della ECA ufficializzato oggi nel corso dell'Assemblea Generale di Roma. Secondo il Corriere della Sera, questo è unsegnale ulteriore che l'ondata della Super League è ormai definitivamente rientrata, con il solo Real Madrid ancora sulla barricata; anche se c'è chi sussurra c'è pure i Blancos sono destinati a rientrare nell'associazione dei club quanto prima.

L’assemblea prosegue oggi pomeriggio, poi l’atto conclusivo di domani mattina. Nel board Eca entra ufficialmente il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che prende il posto lasciato vacante da Alessandro Antonello, ex Inter, attuale ad del Marsiglia.