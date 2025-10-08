“Quella del cambio dei nostri stadi è un’urgenza. Lo dico con grande dispiacere perché dentro San Siro ci ho passato tante emozioni. Ma se devo pensare solo al calcio, non poteva che essere costruito uno stadio nuovo”. A sostenerlo è Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan oggi dirigente sportivo, che, a margine di un evento, si è espresso così sulla costruzione del nuovo stadio San Siro: "Pensate che io ho giocato nella Lazio e ha ancora lo stadio, nel Milan che dovrebbe cambiare lo stadio, e in club come Padova, Atletico Madrid, Barcellona e Atalanta dove lo stadio è cambiato. Sono abituato a convivere con questo cambiamento".

Albertini boccia poi l’ipotesi tanto cara a Ignazio La Russa di tenere l'attuale Meazza in piedi e operativo anche col nuovo stadio di fianco: "Dobbiamo domandarci se Milano è una città che, per le sue dimensioni, può sostenere due stadi. Sinceramente credo di no. Mancano strutture di base di ogni genere prima ancora che stadi importanti quindi bisogna dare l'opportunità a tutta Milano di praticare sport in strutture adeguate".