Dopo la vittoria per 5-0 contro la Ternana in campionato, l'Inter Women torna sul palcoscenico europeo. La squadra di Gianpiero Piovani continua il cammino in Women's Europa Cup sfidando le albanesi del KFF Vllaznia nell'andata del secondo turno di qualificazione. Il fischio d'inizio del match che si giocherà al KONAMI Football Centre è previsto per le ore 18:00.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-3): 1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 5 Andres, 4 Pleidrup; 27 Csiszar, 6 Santi, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 11 Van Dijk, 18 Glionna.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 7 Bugeja, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomasevic, 21 Tomaselli, 22 Schough, 24 Milinkovic, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett; 7 Deda, 6 Strkalj; 13 Renteria, 20 Montenegro, 11 Doci; 19 Groves.

In panchina: 1 Wilson, 3 Leba, 8 Berisha, 9 Borci, 15 Madril, 17 Ndoci, 29 Cid, 30 Mesa.

Coach: Nikolin Leka

Arbitro: Lotta Vuorio. Assistenti: Hyvönen-Tiensuu. Quarto ufficiale: Kulmala

