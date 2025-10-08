Concluso il calciomercato, si torna a parlare di Nico Paz, gioiellino del Como che tornerà al Real Madrid. A renderlo noto è Sport Mediaset che non ha dubbi sul destino del centrocampista argentino: i comaschi hanno perso quasi ogni speranza di trattenere il ventunenne oltre questa stagione. La clausola di recompra dei Blancos verrà quasi sicuramente esercitata, d'altronde i nove milioni per riacquistare il giocatore nato a Tenerife sono spiccioli per il club di Florentino Perez che non dovrà di certo faticare ad esborsarli.

Intanto SM svela un aneddoto risalente alla scorsa estate che riguarda il classe 2004: a fine agosto a bussare alle porte di Mirwan Suwarso è arrivato il Tottenham, pronto a mettere sul piatto 70 milioni pur di accaparrarsi il giovane centrocampista. Una cifra che il Como avrebbe incassato a metà perché il Real Madrid, "oltre alle clausole di riacquisto e la possibilità di pareggiare ogni offerta, si è garantito un 50% sulla futura rivendita dell'argentino" si legge sul sito che precisa: "Un affare che sarebbe stato comunque vantaggioso per i lariani rispetto ai 9 milioni che incasserebbero dal Real la prossima estate ma chiaramente non in senso assoluto: Fabregas avrebbe perso il suo calciatore migliore a pochi giorni dall'inizio del campionato per una cifra con cui, al giorno d'oggi, non si prendono giocatori del livello di Paz".