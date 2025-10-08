Ansia in casa Napoli per le condizioni di Lobotka e Politano, usciti acciaccati dall'ultima gara di campionato con il Genoa. Infortuni non banali per entrambi e, in particolare, per il regista slovacco, come conferma la Gazzetta dello Sport.

Gli esami svolti nel ritiro della nazionale non hanno rasserenato, anzi: potrebbero bastare tre settimane per l'ex Celta Vigo, ma il rischio concreto è quello di stare ai box una ventina di giorni, saltando Torino, PSV, Inter e Lecce. "Però a Castel Volturno si procede con prudente realismo e la risposta, assai indicativa, arriverà dagli esami strumentali che verranno effettuati al Pineta Grande Hospital, due passi dal centro sportivo, una passeggiata di salute verrebbe da dire", spiega la rosea.

E stamattina arriveranno diagnosi e prognosi anche per Politano, che sempre domenica s’è imbattuto in noie divenute ormai ricorrenti e che spera si tratti semplicemente di un affaticamento, di un lieve risentimento, di qualcosa che gli sottragga soltanto la Nazionale e niente altro.