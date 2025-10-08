Napoli e Roma in pole position di Serie A, ma per i bookmakers i favoriti per il titolo di campione d'inverno restano ancora gli azzurri di Antonio Conte, vittoria fissata a 3 su Snai. Alle spalle dei campani, si piazzano entrambe a quota 4 le due milanesi, Inter e Milan, con la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini che passa da 7,50 a 5, al pari della Juventus di Igor Tudor fa sapere Agipronews.

Sezione: News / Data: Mer 08 ottobre 2025 alle 14:10
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
