Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso del podcast Fontana di Trevi, ha analizzato il gioco dell’Inter e presentato la sfida alla ripresa del campionato contro la Roma di Gasperini.

"Roma-Inter credo che vada come andava tra Inzaghi e Gasperini", ha dichiarato Trevisani. "Penso la possa vincere anche Chivu: la Roma va molto avanti, ma l’Inter fa girare la palla e ti fa girare anche la testa. È una partita molto complicata per la Roma".

Un solo precedente recente ha messo davvero in difficoltà i nerazzurri, secondo il giornalista: "L’Inter ha sofferto un’unica volta con la Roma negli ultimi anni, nel 2-4 di De Rossi. Nel primo tempo di quella partita non l’ho mai vista così in difficoltà".

La chiave, spiega Trevisani, è nell’approccio tattico: "Se tu lasci giocare l’Inter, diventa complicatissimo. L’unico modo per metterla in difficoltà è impedirle di salire con le famose catene, darle aggressione e andare sopra ritmo: è lì che va in difficoltà".