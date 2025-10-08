Stefan de Vrij e Denzel Dumfries dovrebbero essere regolarmente titolari nella partita che la Nazionale dei Paesi Bassi affronterà domani sera contro Malta a Ta' Qali, che può rappresentare per la squadra di Ronald Koeman un passo cruciale per la qualificazione ai Mondiali 2026. Secondo Meet Met Oranje, il centrale farà coppia con Virgil van Dijk come avvenuto nelle ultime partite, con Dumfries inamovibile a destra. 

Data: Mer 08 ottobre 2025 alle 19:42
Autore: Christian Liotta
