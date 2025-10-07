Direttamente dall'Inghilterra, e precisamente da Caughtoffside, arriva l'indiscrezione che vorrebbe il Leeds United interessato a Piotr Zielinski in vista della finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista polacco è stato titolare la prima volta solo in Champions League contro lo Slavia Praga, raccogliendo altrimenti solo scampoli di partita e potrebbe anche valutare un'altra destinazione dove giocherebbe di più.

Il manager Daniel Farke ha come primario obiettivo rafforzare il centrocampo e Zielinski rientra tra i profili presi in considerazione.